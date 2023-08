Koning Willem-Alexander fotobomt Steve Carell in Zandvoort

De Indiase ex-coureur en televisiepresentator deelt een selfie met acteur Steve Carell, bekend van The Morning Show en The Office. Carell staat te boek als fan van de sport en was aanwezig in Zandvoort. Op de achtergrond kijkt ook koning Willem-Alexander in de camera.

„Hier is een zin die ik nooit had verwacht uit te spreken”, deelt Chandhok met zijn volgers. „Ik ging op de foto met Steve Carell. En ik werd gefotobomd door de koning van Nederland!” Zijn volgers, onder wie voormalig coureur Robert Doornbos, reageren euforisch op het unieke plaatje. Nederlandse volgers van Chandhok prijzen Willem-Alexander omdat hij zo „down to earth” is.