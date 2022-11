Bruce Springsteen speelde gitaar voor Clarence Clemons toen hij in coma lag

„Ik had het gevoel dat hij mij kon horen, want hij kon nog in je hand knijpen”, zegt de 73-jarige artiest. „Ik ging op mijn voorgevoel af, pakte m’n gitaar en tokkelde Land of Hope and Dreams voor hem.” Springsteen schreef het nummer al in 1999, maar pas op het album Wrecking Ball uit 2012 werd het liedje - na enkele live-uitvoeringen - voor het eerst in de studio opgenomen.

Clemons overleed op 11 juni 2011 op 69-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Florida. De Amerikaan, die vanwege zijn grote postuur liefkozend ’The Big Man’ werd genoemd, was een van de vooraanstaande leden van de E Street Band, de begeleidingsband van de rocker. Na zijn overlijden nam Clemons’ neefje Jake zijn rol als saxofonist over in de band.