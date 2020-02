Peter en Autumn kondigden scheiding eind vorig jaar al aan

Het paar, dat in 2008 trouwde, kwam ’na enkele maanden van discussie’ tot de conclusie dat een scheiding het beste voor hen en hun twee kinderen is. Ze gaan de voogdij over hun dochters, de 9-jarige Savannah en 7-jarige Isla, delen.

Buckingham Palace wil niet op het nieuws reageren omdat het om een privégelegenheid gaat. In het statement van Peter en Autumn wordt wel vermeld dat hun beide families bedroefd zijn door het nieuws.

De 42-jarige Peter is de zoon van prinses Anne en momenteel vijftiende in lijn van troonopvolging.