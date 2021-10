Premium Het beste van De Telegraaf

’Het alles’: de CoronaCheck-app is peanuts bij deze beklemmende satire

— Wat: roman — Wie: Dave Eggers — Uitgever: De Bezige Bij

Door Eline Verburg

In de sombere toekomstroman 1984 van George Orwell volgde een totalitair regime haar inwoners dag en nacht met camera’s en afluisterapparatuur. Slechts enkele kansloze eenlingen kwamen daar tegen in opstand. De cirkel van Dave Eggers uit 2013 stak dit uitgangspunt in een nieuw jasje: niet de politiek, maar een machtig internetbedrijf luidt daarin een nieuw tijdperk in van totale openheid, waarin elke privacy verloren lijkt te gaan.