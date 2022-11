Premium Het beste van De Telegraaf

’The Gift’, over euthanasie bij psychisch lijden, is te zien tijdens Jonge Harten in Groningen Anouk van Kampen (23): ’Ziek zijn is geen keuze’

Door Esther Kleuver

Anouk van Kampen: „Zelfs een boodschapje doen lukt me niet zonder dat er iemand met me meegaat.” Ⓒ Bart Majoor

Wat als leven pijn doet? Als iedere dag, ieder uur en iedere minuut een kwelling is. Anouk van Kampen (23) vertelt haar persoonlijke verhaal in The Gift, dat tijdens theaterfestival Jonge Harten in Groningen te zien is.