Victoria Beckham had zorgen om huwelijk als kids uit huis gaan

Haar zorgen bleken onterecht, want ook zonder de 20-jarige Brooklyn, de 17-jarige Romeo, de 14-jarige Cruz en de 8-jarige Harper had het Britse koppel het prima naar de zin. „We kletsen en lachten de hele tijd en niet eens over de kinderen of over ons werk”, blikte de 45-jarige Victoria terug. „Wat een opluchting: we zijn oké, ook als ze allemaal uit huis zijn.”

De opvoeding van hun kinderen nemen de Beckhams enorm serieus. Voor David is het vooral belangrijk dat hun kids, ondanks hun rijkdom en beroemde ouders, met beide benen op de grond blijven staan. „We willen dat onze opvoeding zoveel mogelijk lijkt op de manier waarop wij zelf zijn opgevoed”, vertelde hij. „Hun opvoeding is erg anders dan die van mij en mede daarom is er altijd een angst. Al vanaf de eerste dag dat je een kind hebt, maak je je altijd zorgen. Het is het mooiste ding in het leven om kinderen op de wereld te zetten, maar je moet ze altijd blijven beschermen. Ze zijn erg bevoorrecht en hebben een geweldig leven en ik wil dat beschermen en ze beschermen voor alles dat er buiten het gezin gebeurt.”