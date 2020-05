Special Boer zoekt Vrouw best bekeken met 3 miljoen kijkers

De special, met een marktaandeel van 45 procent trok daarmee iets minder kijkers dan de reguliere finale van vorige week, daar keken toen bijna 3,8 miljoen mensen naar. Gemiddeld trokken de afleveringen van Boer zoekt Vrouw het elfde seizoen 3,4 miljoen kijkers. Daarmee was het regelmatig het best bekeken programma van de zondagavond en dat was ook gisteravond het geval. De speciale aflevering hield het NOS Journaal van 20 uur achter zich in de Dag Top 25. Naar het nieuws keken bijna 2,5 miljoen mensen.

Het satirische programma Even tot hier, dat vlak na BZV werd uitgezonden, trok iets meer dan 1,6 miljoen kijkers en stond daarmee op de derde plek in de Top 25. Talkshow Op1 volgt op de vierde plek met 1,5 miljoen kijkers en een marktaandeel van 35 procent. De zondagavonden van Op1, waarbij Jeroen Pauw samen met Fidan Ekiz de talkshow presenteert, scoren vaak goed en profiteren ook van de populaire programma’s ervoor, zoals BZV en Even tot hier. Met daarnaast het NOS Journaal van 18 uur bestaat de hele top vijf zondagavond uit programma’s van NPO1.