Acteur Ryan Grantham (24) krijgt levenslang voor moord op zijn moeder

Grantham liep eind maart 2020 het politiebureau binnen om zich aan te geven. De acteur had zijn 64-jarige moeder door het achterhoofd geschoten terwijl ze piano speelde. In een video is te horen hoe hij commentaar geeft bij het levenloze lichaam: „Ik heb haar achter in het hoofd geschoten. Ze wist dat ik het heb gedaan.”

Een paar uur na de moord had Grantham flink gedronken en marihuana gerookt, waarna hij zijn auto had volgeladen met drie geweren, munitie, twaalf Molotovcocktails (die hij zelf had gemaakt) en kampeerspullen. Ook had hij uitgezocht hoe hij het snelst bij het buitenverblijf van de Canadese premier Justin Trudeau kon komen – om hem vervolgens te vermoorden.

Grantham reed tweehonderd kilometer ten oosten van de stad Hope, waarna hij omkeerde en naar een politiebureau in Vancouver ging om daar te bekennen dat hij zijn moeder zojuist had vermoord. Volgens de rechtbank had de acteur bovendien overwogen een bloedbad aan te richten op de Lions Gate Bridge in Vancouver of de Simon Fraser University, waar hij in het verleden student was.

De acteur, die in meer dan dertig films te zien is, komt over veertien jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating.