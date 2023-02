Voor #metoo veroordeelde Belgische tv-maker doet zelfmoordpoging

De Belgische televisiemaker Bart De Pauw is in het ziekenhuis opgenomen na een zelfmoordpoging. De Pauw, die zijn carrière zag stuklopen wegens het lastigvallen van vrouwen, is volgens zijn vrouw buiten levensgevaar.