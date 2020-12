Boer Jan openhartig over verbreken relatie

„Ik vond het in het begin vrij snel gaan, tussen ons. Bijvoorbeeld, dat ze heel veel bij me was en toen was er corona. Dus toen waren we eigenlijk nog meer op elkaar aangewezen eigenlijk”, legt hij aan presentatrice Yvon uit toen zij vroeg hoe het kwam dat het na de reünie - toen ze voor het oog heel verliefd leken - er toch een einde kwam aan de relatie.

Jan vervolgt: „Door die corona zat ik ook niet zo lekker in mijn vel, omdat mijn bedrijf dicht moest. Toen was ik eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat ik denk van nou... ik weet niet of ik je wel kan geven wat je nodig hebt. Wat je wil.”

„Vond het toen toch wel echt een hele grote stap om er echt samen ervoor te gaan.”

Jan en Nienke bij de reünie. Ⓒ Linelle Deunk

Eerder liet het voormalige koppel al weten ’met liefde’ uit elkaar te zijn gegaan. Ze ontdekten dat hun idealen uit elkaar lagen tijdens een weekend op Vlieland. „Ik ben dol op Jan, zijn kinderen en de boerderij, maar de laatste weken liep het allemaal wat stroever. Ik hoopte dat een weekendje weg ons dichter bij elkaar zou brengen. Maar na dit weekend kwamen we allebei tot de conclusie dat het niet gaat werken”, liet Nienke toen weten.

De kerstspecial van Boer zoekt Vrouw is 25 december te zien om 21.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.