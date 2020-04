Britts gouwe ouwen begint met iets meer dan half miljoen kijkers

Het SBS6-programma scoort daarmee een 22e plek in de Dag Top 25 van SKO. Vlak daarvoor werd Chateau Meiland uitgezonden. De perikelen van kasteelheer Martien en zijn familie waren met ruim 1,2 miljoen kijkers meer in trek. De realityshow staat daarmee op plek acht in de lijst.

De toppositie was zoals vanouds voor het NOS Journaal van 20 uur, daar keken ruim 2,6 miljoen mensen naar. Spoorloos en het nieuwsbulletin van 18 uur (beide ook NPO 1) volgen op plaats twee en drie met respectievelijk 1,8 en 1,7 miljoen kijkers.