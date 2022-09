Rammstein in 2023 naar Groningen

Om ook in het Groningse Stadspark een stadiongevoel te creëren, worden er naast de gebruikelijke staanplaatsen ook duizenden zitplaatsen in tribunevorm opgebouwd. Zo kunnen fans het optreden ervaren alsof ze in een uitverkocht voetbalstadion zitten.

Afgelopen juli gaf Rammstein, bekend van hits als Du Hast, Ich Will en Sonne, twee uitverkochte concerten in het Goffertpark in Nijmegen.

De kaartverkoop gaat volgende week donderdag van start.