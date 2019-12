Controversiële YouTuber grapt over uitgelekte seksvideo

De YouTuber maakt er een grote grap van, door op Twitter zijn ruim 5 miljoen volgers uit te dagen: „100K retweets en dan publiceer ik de volledige sekstape.” Hij is al over de helft, met ruim 50.000 retweets.

Het is niet duidelijk of de man in de video echt Logan Paul is; veel volgers denken dat het gaat om iemand die toevallig erg op hem lijkt.

De YouTuber lag eerder onder vuur omdat hij grapte dat hij ’een maand lang homo zou zijn’. Mensen uit de LGBHT-community veroordeelden zijn uitspraak, omdat die zou suggereren dat homo zijn een keuze is.

Ook werd hij al eens zwaar bekritiseerd nadat hij een grappig bedoelde video postte over een zelfmoord in een Japans bos.