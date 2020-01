Ⓒ ANP

Met haar hoofdrol in de biografische film Judy naar het leven van de Amerikaanse zageres en actrice Judy Garland, wint de 50-jarige Renée Zellweger prijs na prijs. Sleepte ze eerder deze maand nog een Golden Globe en een Critics Choice Award in de wacht, over twee weken zou daar zomaar ook nog een Oscar bij kunnen komen. Toch is Zellweger nog altijd onzeker over haar kunnen.