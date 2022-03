Ex Roy Donders: ’In mijn beleving is hij homo’

Privé wist maandag exclusief te melden dat Roy Donders het geluk in de liefde heeft gevonden bij de Eindhovense Michelle. Marvin, die bijna vijf jaar een relatie met Roy had, keek gek op toen hij het nieuws over zijn ex-geliefde vernam. „Ik hoorde het en ik was vol verbazing eigenlijk”, vertelt hij aan Shownieuws. „In mijn beleving is Roy 100 procent homo.”

Marvin denkt dat Roy op karakters valt. Ook zou er volgens hem nog iets spelen: „Ik denk dat Roy een kinderwens heeft. Ik denk dat hij zoiets had van ja… met een man kan het natuurlijk tegenwoordig ook, maar dat is natuurlijk niet echt ’eigen’.”

Of Roy en zijn nieuwe vriendin een kinderwens hebben, is woensdag te lezen in de nieuwe editie van weekblad Privé.