Op1 op zaterdag schot in de roos voor NPO

De talkshow werd gepresenteerd door Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck.

De zaterdagse editie is de best bekeken aflevering sinds de start in januari. Vanaf deze week zend NPO 1 Op1 iedere dag uit. Zondagavond maakt Jeroen Pauw zijn comeback op de zender nadat hij vorig jaar afscheid had genomen.