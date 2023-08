Zoon (9) Simon Cowell wil vader achterna in showbizz: ’Hij is bloedserieus’

„Hij heeft besloten dat hij auditie wil doen voor Britain’s got talent. Volgens mij wil hij in een rockband, hij is dol op Green Day”, zegt Cowell. Hij staat echter niet te springen om de keuze van zijn zoon. „Het wordt een complete marteling. Van alles wat ik ooit heb meegemaakt wordt dit waarschijnlijk het moeilijkst om te doen. Hij wil gaan drummen en gaan zingen. Oh god”, verzucht Cowell.

Waarom zijn zoon ineens de kriebels voor de showbizz heeft gekregen, weet Cowell niet precies. „Hij is bloedserieus. Misschien komt het omdat al die kinderen tegenwoordig ook auditie doen en hij daar samen met zijn vriendjes wil staan. Hopelijk lukt het hem binnen een jaar of tien.”