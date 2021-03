Oprah-interview Harry en Meghan ook in Nederland uitgezonden

Oprah Winfrey spreekt met Meghan in een uitgebreid interview over verschillende onderwerpen, waaronder haar leven als royal, haar huwelijk, het moederschap, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de grote publieke druk. Later schuift prins Harry ook aan bij het gesprek. Hij vertelt over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en over hun hoop en dromen voor de toekomst van het groeiende gezin.

Vorige maand maakte het koppel bekend officieel te breken met het koninklijk huis. Er zijn al fragmenten van het interview uitgelekt. Daarin vertelt Meghan dat de familie had kunnen weten dat Meghan en Harry hun mond zouden opentrekken. „Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren.”

Uit wat tot dusver uit het interview naar buiten is gekomen, valt op te maken dat de royals hun borst nat kunnen maken. Britse media reageren furieus op wat tot dusver werd getoond. Meghan beweert met droge ogen dat haar ’het zwijgen is opgelegd’, waarmee zij volgens kranten doet voorkomen of koningin Elizabeth aan het hoofd staat van een maffiafamilie.

CBS kondigde onder andere aan dat er zal worden ingezoomd op de beslissing van Harry en Meghan om de koninklijke familie de rug toe te keren en hun heil in Amerika te gaan zoeken. Het interview wordt dan ook gezien als het startschot voor het begin van hun leven. Maar of het ook een afrekening met hun oude zal worden?