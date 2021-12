Regisseur Jean-Marc Vallée (58) overleden

Vallée overleed in een vakantiehuisje bij Quebec. Hij werd op tweede kerstdag, zondag 26 december, in de ochtend gevonden. Waarschijnlijk is hij een dag eerder al overleden.

Genomineerd

Vallée was onder meer bekend van de serie Big Little Lies en de film Dallas Buyers Club, het waargebeurde verhaal over een aidspatiënt die een handel in medicijnen opzet die niet door de verzekering worden vergoed. Het drama leverde beide hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Jared Leto een Oscar op. Vallée werd genomineerd voor zijn regie.

Voor hitserie Big Little Lies ontving de Canadese regisseur diverse prijzen, waaronder een Emmy Award en een Directors Guild Award. De serie met Nicole Kidman en Reese Witherspoon vertelt over een rijke wijk waar een moord een reeks geheimen aan het licht brengt.

Ook maakte hij de film Wild, waarin naast Reese Witherspoon de Nederlandse acteur Michiel Huisman een rol speelde.