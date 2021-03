’Meghan kreeg beste hulp maar wilde niet luisteren’

Meghan beweerde dat ze nooit advies heeft gekregen over hoe ze zich als koninklijk lid moest gedragen. „In tegenstelling tot wat je in de films ziet, wordt het je niet geleerd hoe je moet spreken, hoe je je benen moet kruisen en hoe je koninklijk moet zijn. Dat soort trainingen waren er misschien wel voor andere leden van de familie, maar mij is niets aangeboden”, verklaarde ze.

Een insider noemt die uitspraken in gesprek met Daily Mail ’heel oneerlijk’. „Er was een briljant team van zeer ervaren en loyale assistenten om hen te helpen. Helaas waren Meghan en Harry niet bereid te luisteren. Dat is de eerlijke waarheid.”

Bronnen binnen het paleis stellen dat de hertogin een team van vijftien ’loyale en getalenteerde’ personeelsleden mocht samenstellen. De koningin zou er bovendien op aan hebben gedrongen dat privé-secretaris Samantha Cohen, die al bijna twintig jaar in trouwe dienst was van de royals, voor Meghan aan de slag zou gaan.

Het team dat aan Meghan ter beschikking werd gesteld, zou volgens bronnen hét bewijs zijn van de toewijding van het paleis om de hertogin te helpen. „De koningin gaf haar Sam, haar meest vertrouwde en meest veiligste personeelslid.”