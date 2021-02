Miljuschka over aandoening dochter: ’Bij iedere aanval sterf ik een beetje’

Bij een foto waarop ze – uiteraard in de keuken – te zien is met haar dochter, schrijft Miljuschka: „Vandaag is het Internationale Epilepsie Dag. Mijn dochter heeft sinds haar derde epilepsie. Iedere aanval is een aanslag op haar gezondheid, ons gezin en ik als moeder heb iedere keer het gevoel dat ik een beetje van binnen sterf.”

Volgens de 24Kitchen-ster is de problematiek rondom epilepsie voor veel mensen onbekend terrein. „Iedere aanval kan verkeerd aflopen. Er is geld nodig voor uitgebreider onderzoek.”

Machteloos

⁠Miljuschka doneert een deel van haar inkomsten rond haar baklijn en magazine aan het Epilepsiefonds. Aan haar volgers doet ze het verzoek haar voorbeeld te volgen. „Vandaag op deze bijzondere dag wil ik jullie wederom vragen een kleine donatie te doen. Iedere euro is welkom. Geef als wat je kan missen in deze rare tijd. Vanuit de grond van mijn hart: bedankt.”

De culinaire Amsterdamse deelde vorige maand ook al wat het met haar doet als Felina een aanval heeft. „Het is als ouder ongelofelijk moeilijk om je kind niet te kunnen helpen op dit soort momenten. Je staat er machteloos naast, hopend dat ze er goed uit komt. ⁠In de jaren die volgden hebben we het niet kunnen oplossen voor haar. Het verbaasde me hoe weinig er over epilepsie bekend was bij mij en eigenlijk bij iedereen.”