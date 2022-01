Amerikaanse liedjesschrijfster Marilyn Bergman (93) overleden

Bergman was een veel bekroond tekst- en liedjesschrijver en won voor haar werk onder meer drie Academy Awards, vier Emmy Awards, drie Grammy Awards en twee Golden Globes. Ze werkte veel samen met haar man Alan. Als echtpaar schreven ze nummers voor enkele populaire films en tv-series van de jaren zestig, zeventig en tachtig. Onder meer maakten ze liedjes voor films als Tootsie (It might be you), Yentle (Papa can you hear me?), The Thomas Crown affair, Summer of 42 en The happy ending (What are you doing the rest of your life?). Daarvoor werkten ze geregeld samen met componisten Michel Legrand en Marvin Hamlisch.

Marilyn en Alan werkten ook voor grote namen als Sting, Dave Grusin, John Williams en Neil Diamond. Ook onder anderen Quincy Jones, Frank Sinatra en Bing Crosby voerden nummers van het muzikale duo uit. Met Barbra Streisand hadden ze een bijzondere band. Marilyn schreef samen met haar man het gehele album What mattes most van Streisand uit 2011. Jaren daarvoor, in 1983, werkten ze ook al met de zangeres aan de muziekfilm Yentl, wat het regiedebuut van Streisand was.

ASCAP

In totaal werden Marilyn en Alan zestien keer genomineerd voor een Oscar. Drie keer wonnen ze: voor de nummers The windmills of your mind en The way we were en de songs voor Yentl.

Behalve liedjesschrijver was Marilyn Bergman ook op cultureel en politiek vlak actief. Zo was ze de eerste vrouwelijke president en voorzitter van de raad van bestuur van de American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Die functie bekleedde ze van 1994 tot 2009.