Epstein-beschuldiger (22) vreest voor welzijn ’talloze tienermeisjes’

De 22-jarige is een van de jongste slachtoffers die zich tot nu toe heeft uitgesproken. Volgens haar liet Epstein bij zijn recente vermeende misbruik een ’tweede golf van jongere slachtoffers’ achter, die te bang zouden zijn om er met hun ouders over te praten. Er zouden zo nog talloze tieners zijn die met hun ervaringen worstelen.

„We horen vooral van vrouwen in de 30 en de 40. Voor hen is het ongelooflijk moeilijk geweest, maar velen van hen zijn ondertussen getrouwd, hebben echtgenoten, ze hebben hun leven weer wat op de rit gekregen. Maar bij de tweede golf slachtoffers gaat het om nog jonge meisjes, het is nog vers en we moeten het allemaal nog uitzoeken. Ik zag andere meisjes van mijn leeftijd, mogelijk nog jonger. Ik weet zeker dat hij iets soortgelijks bij hen heeft gedaan.”

Maagdelijkheid verloren

Ze zou zelf maar al te goed weten hoe dit voelt. Het voormalig model, de Daily Mail noemt haar Marie om haar identiteit te beschermen, werd bij Epstein geïntroduceerd door een ander meisje, Madison, toen ze nog maar 16 was. Op haar 17e zou ze twee keer door hem verkracht zijn tijdens haar twee bezoekjes aan Epsteins villa in New York, waarbij ze de tweede keer eerst dronken werd gevoerd. „Ik had mijn ogen dicht. Het voelde alsof het nooit ophield. Het was extreem pijnlijk. Ik krabde hem, vroeg hem om alsjeblieft te stoppen. Maar hij stopte niet tot hij klaar was. Toen stond hij gewoon op en vertrok. Het was verschrikkelijk, ik verloor mijn maagdelijkheid aan hem.”

„Ik dacht daarna aan zelfmoord, ik probeerde mijn polsen door te snijden.” Voor haar is het dan ook duidelijk: „Deze meisjes hebben hulp nodig voor het te laat is. Ze moeten weten dat het goed is om hun verhalen te vertellen.”

Ze durfde pas na Epsteins arrestatie op 6 juli vorig jaar contact op te nemen met de FBI en de politie van New York, om haar verhaal te doen. Het meisje behoort nu tot de groep van meer dan honderd slachtoffers die aanspraak maakt op compensatie uit Epsteins nalatenschap.