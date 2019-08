Is ze wel goed genoeg voor hem? Kan hij niet beter voor een jongere vriendin gaan? In het begin van Only you lijken die vragen nergens voor nodig te zijn. Maar als je lang genoeg openlijk blijft twijfelen, gaan er vanzelf dingen stuk.

Debuterend regisseur Harry Wootliff voedt zijn drama met het giftige minderwaardigheidscomplex van Elena. Ondanks geruststellende woorden van haar nieuwe vriend, blijft ze haar relatie onbedoeld onder druk zetten. Zwaarder wordt dat nog wanneer de stapelverliefde Jake voorstelt om een kind te nemen. Want hoe moeten ze verder als Elena niet zwanger raakt?

Only you wil een tragisch destructief figuur van Elena maken, maar het kost moeite om haar niet simpelweg als een eeuwige zeurkous te zien. Wootliff geeft haar te weinig achtergrond mee om te begrijpen waarom ze zichzelf van meet af aan omlaag blijft praten. Tijdssprongetjes geven intussen wel een prettig tempo aan zijn liefdesdrama. Bovendien krijgen Laia Costa en Josh O’Connor alle ruimte om hun acteertalent tentoon te stellen. Het verhaal had beter opgebouwd kunnen worden, maar op scèneniveau zijn de pijn en frustratie toch wel degelijk voelbaar.