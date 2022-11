Matthijs van Nieuwkerk ’niet naar Talpa of RTL’

Van Nieuwkerk flirtte in het verleden al eens met een eventuele overstap naar RTL of Talpa. Zo gaf de presentator in 2012 aan dat hij had overwogen naar RTL te verkassen na gesprekken over een nieuw te vormen talkshow. In 2013 begon RTL uiteindelijk met RTL Late Night met Humberto Tan.

In 2013 zei Van Nieuwkerk dat hij „ooit heel serieus” had overwogen mee te gaan „in het grote Talpa-avontuur”. Hij bleef echter bij de Vara omdat hij De wereld draait door mocht maken. Omdat daar jaren later „nog te veel toekomst” in zat, kwam het ook nooit tot een overstap naar RTL. In een interview met Broadcast Magazine zei Van Nieuwkerk destijds: „De commerciëlen, ik vind het geen scheldwoord.”

Van Nieuwkerk stapte deze week op bij BnnVara naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van DWDD. Dinsdagavond zei Jan Slagter ook al dat hij niet van plan is om de presentator een contract aan te bieden. „Ik snap die vraag wel, maar Matthijs gaat nu gewoon een hele tijd helemaal niets doen”, zei de Omroep Max-baas in de RTL 4-talkshow Beau.