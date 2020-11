Ferry Doedens rouwt om vertrek bij GTST

Zijn naderende vertrek bij de RTL 4-soap omschrijft de dertigjarige acteur als een rouwproces. In een video die hij deelt op Instragam, spreekt hij vanaf de set zijn fans toe. „Ik loop hier nog drie weken rond, met een heel gek gevoel. Het is een gevoel van rouw, of zo. Al wil ik het ook niet al te zwaar maken, want ik zit de afgelopen tijd in een soort van rouwproces.”

Al wekenlang gaan er allerlei vragen door het hoofd van Ferry. „Wat wil ik? Wie ben ik? Waar ga ik heen? Wat wil ik gaan doen in mijn leven? Dat weet ik dus nog echt helemaal niet. En natuurlijk: ’waar de ene deur sluit, gaat een andere deur open’. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar dat onzekere gevoel is best wel intens, de laatste tijd.”

Onbeschrijfelijk gevoel

Het doet de acteur, die ook te zien was in verschillende musicals, veel pijn dat hij afscheid moet nemen van zijn personage Lucas. „Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Maar ik wil jullie tegen even laten weten dat ik het er niet makkelijk mee heb, in ieder geval. Maar ik ga proberen om Lukas zo leuk en gezellig mogelijk neer te zetten. En dan is het klaar.”

’In goed overleg’ werd eind juni met EndemolShine en RTL besloten dat Ferry – die zijn fans bedankt voor alle lieve berichtjes – zou stoppen bij de soap. Volgens de producent was er „een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had”.