Platenkastgoud: het debuut van Acda & De Munnik

Thomas Acda (l.) en Paul de Munnik, hier in 2002. Ⓒ Foto Michel Linssen

Op zonnige dagen ’schijnt’ het bij ondergetekende ’zomer’, bij het een (of twee) na laatste drankje van een gezellige avond ’schenken wij ons nog een droom in’ en er was een tijd dat we daar wel eens een ’laatste lied bij rookten’. Allemaal vrij naar Acda & De Munnik’s Geef me al je armen uit 2012 van hun laatste album samen, ’t Heerst. Maar weten we ook nog hoe dit voormalige duo ooit begon?