Red Hot Chili Peppers-bassist Flea komt met autobiografie

„Ik dacht dat als ik een boek over de Chili Peppers zou schrijven, het net als vals spelen zou zijn”, vertelt Flea aan de BBC. „Maar als ik een boek kon schrijven over mijn kindertijd dat op zichzelf zou kunnen bestaan, zonder de band, dan verdiende ik het om een boek te schrijven. Dat was de uitdaging die ik voor mezelf had gesteld.”

Het resultaat is Acid For The Children, een ontroerende en vaak hilarische blik in zijn vormende jaren; van de breuk van het eerste huwelijk van zijn ouders en het explosieve humeur van zijn stiefvader, tot de jaren dat hij wiet rookte, spijbelde en inbrak bij zwembaden.

De Red Hot Chili Peppers begonnen in 1983 in Los Angeles en verwierven onder meer bekendheid door hun albums Blood Sugar Sex Magik en Californication.