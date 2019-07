Lady Gaga komt met eigen make-uplijn

Gaga vervolgt in de clip: „Maar jammer dan.” Haar cosmeticalijn heeft de naam Haus Laboratories gekregen en is na de lancering exclusief verkrijgbaar op Amazon.

De zangeres verklaart tegenover vakblad Business of Fashion dat haar liefde voor kleur haar deed besluiten de make-upwereld in te gaan. „Kleur kan je compleet omtoveren. Het is krachtig, het is prachtig, en het is hoe ik mijn identiteit vond. Ik ontdekte mezelf, maar anderen ontdekten mij ook, door de manier waarop ik mezelf neerzette.”