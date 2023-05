Carmen Pfaff in ziekenhuis op Mallorca na hersenbloeding

Carmen, echtgenote van Jean-Marie en moeder van Kelly, Lyndsey en Debby, kreeg een week geleden – vermoedelijk door het drukverschil – een hersenbloeding tijdens een vlucht naar het Spaanse eiland Mallorca. Ze werd meteen na de landing overgebracht naar het ziekenhuis in Palma, waar ze nog altijd verblijft. Jean-Marie is daar nog steeds, en ook Debby reisde haar intussen achterna. Repatriëring is pas mogelijk als haar toestand volledig is gestabiliseerd.

„Voorlopig wijst niets op blijvende letsels, maar het is sowieso te vroeg om daarover zeker te zijn. Bovendien wacht haar sowieso een lange revalidatie”, zegt Kelly. Voorts wil de familie de toestand in alle rust binnenskamers volgen en vraagt ze om ’om met rust te worden gelaten, zodat de focus helemaal op het herstel kan liggen’.