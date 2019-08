Rapper Sjors stelt fans gerust na smakeloze ’prank’: ’Ik leef’

Hij laat weten dat hij naar aanleiding van de reacties veel berichten heeft gekregen van ongeruste fans, die denken dat hij overleden is. Onderweg naar een optreden grijpt Sjors de gelegenheid aan om duidelijkheid te scheppen én om aan te geven dat men moet stoppen met dat soort reacties. „Mensen, stop met pranken, want het is allemaal niet waaar. Ik zit in de auto, ik leef. Zolang als ik nog adem, ben ik niet dood. Ik zeg: Let’s go.”

Rapper Sjors lag al meerdere keren in het ziekenhuis. Eerst moet zijn teelbal worden verwijderd omdat daar een kwaadaardig gezwel op zat. Een ruime week geleden werd bekend dat hij ook een vlekje op zijn long had. Hij ondergaat chemokuren.