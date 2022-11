Tom Cruise verstoort met helikopter opnames BBC-serie Call the Midwife

„Tom Cruise blijft de opnames verpesten door zijn helikopter te laten landen op een plek waar we aan het filmen zijn”, vertelt Agutter, die de rol van zuster Julienne in Call the Midwife speelt.

De Top Gun -ster, die een vliegbrevet heeft, zou meerdere keren met zijn helikopter over de Call the Midwife-set in Surrey (Engeland) vliegen, wat nogal wat opschudding veroorzaakt. Cruise zou in de stad zijn om Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two te filmen.

Agutter werd door The Mirror gevraagd hoe ze de acteur zou aanspreken op zijn vermeende onbeschofte helikoptergewoonten, zodra ze daar de kans voor zou krijgen. „Neem me niet kwalijk, Tom, maar kijk, we proberen te filmen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zorg dat je helikopter snel wegkomt!”, grapte ze.