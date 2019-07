Baantjer-film vanaf september ook ’thuis’ te zien

De film over de eerste politiedagen van misschien wel Amsterdams beroemdste rechercheur De Cock beleefde eerder dit jaar een succesvolle bioscooprelease, waarbij bijna 175.000 bezoekers de film op het witte doek zagen. De hoofdrollen worden gespeeld door Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt.

Het Nederlands Filmfestival (NFF) maakte eerder deze week bekend dat Baantjer ook meedoet in de race voor de Gouden Kalveren. Het is daarmee de enige titel die een Gouden Film kreeg (voor het passeren van 100.000 bezoekers) die wél kans maakt op een Kalf. Andere grote hits, zoals de romantische komedie Verliefd op Cuba van regisseur Johan Nijenhuis, het historische epos De Dirigent van Maria Peters en Dave Schram, de komedie Bon Bini Holland 2 van en met Jandino Asporaat en de succesvolle tienerfilm De Film van Dylan Haegens, vielen af in de voorselectie.

De reboot van de serie Baantjer is vanaf voorjaar 2020 te zien via Videoland.