Koningin Silvia maakt het goed na breken pols

Silvia belandde maandag in het ziekenhuis nadat ze bij een val verkeerd was terechtgekomen op haar pols. „Haar arm werd verbonden en ze mocht weer naar huis. Naar omstandigheden gaat het goed met de koningin”, aldus het hof.

Eerder liet een paleiswoordvoerder al weten dat de koninklijke familie direct op de hoogte was gesteld dat Silvia in het ziekenhuis was behandeld. Ook dochter prinses Madeleine, die in de VS woont, werd midden in de nacht in Florida gebeld. „Iedereen vond het natuurlijk erg zielig.”