’Oeps! Kids overboord’ is fleurige maar flauwe beestenbende

Wat: animatie, avontuur, familiefilm

Regie: Toby Genkel, Seán McGormack

Al 147 dagen lang dobberen de dieren op de Ark over de wereldzeeën. Maar nog steeds is er geen land in zicht. Als aan boord het voedsel opraakt, zorgt dat voor spanningen tussen de herbivoren en de carnivoren. Dan slaan de vriendjes Finny en Leah tijdens een storm overboord. De eerste, een bontgekleurd wezentje dat op een aardvarken lijkt, belandt in een Atlantis-achtige onderwaterwereld vol soortgenootjes. De tweede, een katachtige, spoelt aan op een vulkaaneilandje dat flink aan het rommelen is. Genkel en McCormack splitsen hun Oeps! Kids overboord zodoende op in twee avonturen: zullen Finny en Leah worden herenigd? En weten zij de dieren op de Ark van een hongerdood te redden?

Zo sterk als andere beestenbendes zoals Madagascar en Ice age wordt deze jeugdfilm uiteindelijk nergens. Daarvoor is dit vervolg te formule-achtig en de humor te flauw. Maar de fleurige animatie bevredigt en bijfiguurtjes Duif (van het olijftakje) en Slijmpie (een elektrisch geladen kwalletje) zijn echte showstelers. Intussen zullen de boodschappen over vriendschap, naastenliefde en samenwerking met name de ouders bevallen. De kleinsten zullen vooral schateren om de talloze kont-, scheet- en poepgrapjes die de film rijk is.

✭✭✭ (3 uit 5)