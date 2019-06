Martijn Fischer vindt eigen muziek erg spannend

„Je kan je nergens achter verschuilen”, vertelt Martijn tussen de opnames van zijn eerste videoclip door aan 6 Inside. „Het is net of je in je blootje staat.”

Desondanks is de musicalacteur en zanger blij met dit nieuwe carrièrepad. „Het is altijd een droom van mij geweest, ik heb tot nu toe altijd liedjes van anderen gezongen. Het is gezond om ook een keer je eigen paadje te bewandelen.”

Martijns muziek lijkt ’helemaal niet’ op die van Hazes. „Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden.”