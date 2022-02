Premium Het beste van De Telegraaf

Sneeuwwitje in opspraak, ophef over Friends en Lord of the Rings onder vuur Is het tegenwoordig nog mogelijk om een film zonder gedoe uit te brengen?

Door Tim Geurts

De oorspronkelijke tekenfilmversie van ‘Sneeuwwitje’. Over de rol van de dwergen in de geplande remake van Disney is ophef ontstaan. Ⓒ Disney

Een remake van Sneeuwwitje zorgt voor ophef, de cast van Lord of the Rings ligt onder druk en ook Friends wordt gecensureerd. Wat is er toch aan de hand in de filmwereld?