RTL neemt geen afscheid van Martijn Koning

„Martijn Koning staat niet meer gepland in Jinek & RTL Nieuws: De strijd om de Kiezer”, meldt een woordvoerder. „Maar dat betekent niet dat hij in de toekomst niet meer welkom is als gast bij RTL.” Koning verzorgt met regelmaat bijdragen in programma’s van RTL. Ook maakte hij voor de zender een oudejaarsconference.

In zijn korte conference donderdagavond refereerde Koning onder meer aan de Joodse afkomst van Baudets verloofde. Baudet lag de afgelopen maanden geregeld onder vuur vanwege antisemitische uitlatingen in app-groepen van zijn partij. Ook haalde de cabaretier de deels Indonesische afkomst van de politicus aan.

Grens overschreden

RTL en Jinek stelden vrijdagochtend dat Koning met zijn grappen een grens had overschreden en distantieerden zich daarom volledig van de inhoud van de bijdrage van de cabaretier. Koning zelf snapt dat RTL boos is, maar stelt dat zowel de redactie als de zender weten wat voor grappen hij maakt: „Ik ben vaker in het programma geweest om commentaar op politici te geven. Ik kan daar met gestrekt been ingaan, dat weten ze.”

Bekijk ook: Martijn Koning reageert op ophef

Veel collega-cabaretiers spraken vrijdag hun steun uit voor Koning. Freek de Jonge vond het optreden ’niet smaakvol’ maar noemt het ’een beetje kinderachtig’ dat RTL en Jinek hun excuses aanboden. „Je vraagt een cabaretier zijn ding te doen, en hij doet dat op zijn manier”, aldus de 76-jarige komiek.