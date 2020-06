Pikachu-ster Justice Smith uit de kast

Dat deed de acteur in een post waarin hij afgaf op demonstranten bij een Black Lives Matter-protest, die zich niet wilden uitspreken over homorechten. „Nicholas en ik hebben vandaag gedemonstreerd in New Orleans. We riepen leuzen als ’zwarte translevens doen ertoe’, ’zwarte queerlevens doen ertoe’ en ’alle zwarte levens doen ertoe’. Als een zwarte queer vond ik het teleurstellend te zien dat er mensen waren die wel ’zwarte levens doen ertoe’ wilden zeggen, maar hun mond hielden als daar ’trans’ of ’queer’ aan toe werd gevoegd.”

De acteur vervolgt: „Ik wil dit benadrukken: als je de zwarte lhbtq-ers niet meeneemt in je revolutie, dan is die anti-zwart. Dan probeer je de deur van het systeem voor jezelf te openen en ’m snel weer achter je dicht te doen.” Hij haalt in zijn post ook de dood van Tony McDade aan, een transgender die eind mei door de politie werd doodgeschoten in Florida.

Smith deelt naast foto’s van het protest ook een paar kiekjes van hem en Ashe, die hij zijn rots in de branding noemt.