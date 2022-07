Premium Het beste van De Telegraaf

’De ware Jacob’ staat vanaf vrijdag op Videoland ’B&B vol liefde’-deelnemer Jacob krijgt eigen serie

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Jacob was vorig jaar een van de opvallendste deelnemers in ’B&B vol liefde’. Ⓒ RTL/Videoland

In de vorige serie van B&B vol liefde was Jacob (60) een van de meest opvallende kandidaten. Veel kijkers waren verbaasd over de manier waarop hij behandeld werd door zijn gasten Monica, Jenny, Anita en Sigrun. In De ware Jacob doet de B&B-houder in Portugal vanaf vrijdag een nieuwe gooi naar liefdesgeluk.