Musicalster Antje Monteiro komt met autobiografie

Het idee voor het boek ontstond nadat Monteiro op een ’positiviteitsdag’ haar levensverhaal deelde met 82 secretaresses die de dag bijwoonden. De reacties hierop waren volgens de actrice zo enthousiast dat zij besloot haar verhaal aan het papier toe te vertrouwen.

Monteiro werd bekend met rollen in musicals als Aida, Cats, Mamma Mia! en We Will Rock You. Ook presenteerde zij op televisie diverse programma, zoals de KRO-hit Het gevoel van. Daarnaast ontwikkelde zij het thuissport-platform Fit at home. Zij werd jong moeder van haar dochter, musicalster Romy, en nam na het overlijden van haar zus drie nichtjes onder haar hoede.