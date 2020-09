Twenty 4 Seven-koppel verwacht eerste kindje

Stay-C (Stacey Seedorf) laat aan De Telegraaf weten dat Li-Ann (Lianne van Groen) momenteel drie maanden in blijde verwachting is. Eind maart 2021 is de zangeres uitgerekend.

De twee leerden elkaar kennen in 2010 nadat Li-Ann werd gevraagd om bij Twenty 4 Seven, de danceact die in de jaren 90 vele hits scoorde, de plek van Nance Coolen over te nemen. Na zes jaar sloeg de vonk over en kregen ze een relatie.