Ron Howard maakt animatie debuut

Howard neemt de regie op zich van de verfilming van The Shrinking of Treehorn, van origine een kinderboek uit 1971 dat werd geschreven door Florence Parry Heide. Treehorn gaat over een jongetje dat ineens drastisch begint te krimpen als hij een vreemd bordspelletje speelt. Zijn ouders hebben zijn transformatie echter niet door en vinden dat Treehorn zich maar aanstelt.

Het kinderboek is voorzien van tekeningen van Edward Gorey, wiens stijl van animeren ook gebruikt wordt voor de film.