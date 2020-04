Felipe verwijdert foto van zijn vader uit werkkamer

Die ingelijste foto had een voorname plek en was de afgelopen jaren op tal van opnamen uit het Zarzuela Paleis op de achtergrond te zien. Maar na de breuk van Felipe met zijn vader, is de foto weggehaald.

Volgens Spaanse media is het een duidelijk signaal. Felipe had vorige maand al laten weten de erfenis van zijn vader niet te zullen accepteren en hem zijn staatstoelage, die uit zijn budget komt, te zullen ontnemen. Dit omdat er onderzoek wordt gedaan naar geheime fondsen die Juan Carlos zou hebben, waarin tientallen miljoenen aan smeergeld ondergebracht zou zijn. Reden voor Felipe om een muur op te trekken tussen zichzelf en zijn vader.

Die scheiding is nu dus ook zichtbaar in de inrichting van de koninklijke werkkamer, van waaruit Felipe dagelijks contact probeert te houden met de samenleving.