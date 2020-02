Love Island-presentatrice Caroline Flack (40) dood aangetroffen in flat

Flack is zaterdag dood aangetroffen in haar flat, meldt The Sun. Verdere details over het overlijden van de presentatrice zijn nog niet bekendgemaakt. „We kunnen bevestigen dat onze Caroline vandaag op 15 februari is overleden. We willen de pers vragen de privacy van het gezin te respecteren in deze moeilijke tijd”, luidt het statement van Flacks familie.

Onlangs werd bekend dat Flack haar ontslag bij Love Island heeft ingediend. Het nieuws kwam naar buiten nadat ze enkele dagen eerder in haar huis in Londen werd gearresteerd. Ze zou haar vriend Lewis Burton hebben aangevallen.

In 2009 had de presentatrice een kortstondige verhouding met prins Harry.