Ne-Yo zegt sorry na opmerkingen over geslachtsoperaties

De 43-jarige Ne-Yo zei in een interview met nieuwswebsite VladTV, dat zaterdag online kwam, onder meer dat hij niet begreep waarom ouders hun kinderen ’levensveranderende’ beslissingen lieten nemen. „Als je kleine jongen naar je toe komt en zegt: papa, ik wil een meisje zijn. En je laat hem gewoon zijn gang gaan? Hij is 5. Als je een 5-jarige jongen de hele dag snoep laat eten, dan gaat hij dat doen. Sinds wanneer is het een goed idee om een 5-jarige, een 6-jarige, een 12-jarige zelf een levensveranderende beslissing te laten nemen? Wanneer is dat gebeurd? Ik begrijp het niet.”

Na kritiek op zijn opmerkingen, reageerde Ne-Yo zaterdag op een Instagrampost dat hij niemand ’veroordeelt’ maar dat hij zijn eigen ’gevoelens’ heeft over de kwestie. „Ik ben het niet eens met sommige idealen van jullie, maar ik hou niet minder van jullie.”

Voorvechter

Zondagavond besloot de zanger toch zijn excuses aan te bieden. „Ik ben altijd een voorvechter geweest van liefde en inclusiviteit in de lhbtiq+-gemeenschap, dus ik begrijp hoe mijn opmerkingen kunnen zijn geïnterpreteerd als ongevoelig en beledigend”, schrijft hij op X, voorheen Twitter.

Ne-Yo, die zelf zeven kinderen heeft, belooft daarnaast dat hij zich beter zal laten informeren over het onderwerp genderidentiteit. „Zodat ik toekomstige gesprekken met meer empathie kan benaderen.”