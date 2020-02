Schreef Marco LIPPENSTIFT speciaal voor Iris?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Met het nieuws dat Marco Borsato en Leontine na bijna 22 jaar huwelijk een punt achter hun relatie hebben gezet, wat overigens geen verrassing was voor insiders rondom het stel, wordt er naar alle waarschijnlijkheid met een schuin oog gekeken naar Iris Hond. Hoewel de hoofdrolspelers verklaren dat hun romance al in een ver verleden plaatsvond, weten bronnen tegenover Privé wel beter. En wie goed naar Marco’s hit Lippenstift luistert, zou daar zomaar een verborgen boodschap in kunnen horen.