Moeder Gigi Hadid wordt oma: bevestigt zwangerschap dochter

Ingewijden onthulden dinsdag aan Amerikaanse media dat Hadid en haar vriend Zayn Malik een baby krijgen. „Het gaat goed, maar we zijn nog steeds in shock dat ons geheimpje is gelekt aan de pers”, reageert Yolanda een dag later. „Natuurlijk zijn we door het dolle heen.”

Voor Yolanda wordt het haar eerste kleinkind. „Ik kan niet wachten om oma te worden.” Het blije nieuws is extra bijzonder omdat ze onlangs haar eigen moeder is verloren. „Dat is de schoonheid van het leven: de ene ziel verlaat ons en een nieuwe komt eraan. We voelen ons erg gezegend.”

Hadid is in september uitgerekend.