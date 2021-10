Rust-actrice: ’Door Baldwin neergeschoten regisseur weer uit het ziekenhuis’

De 48-jarige Souza raakte gewond toen Baldwin een pistool afvuurde dat bij de rekwisieten hoorde. Souza werd volgens onbevestigde berichten in zijn schouder geraakt. Bij hetzelfde incident kwam cameraregisseur Halyna Hutchins (42) om het leven.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog gaande en er is nog niemand aangeklaagd. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd.

