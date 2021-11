Katja Schuurman en Freek van Noortwijk uit elkaar

Katja schrijft: „Met onbeschrijfelijk veel pijn in onze harten hebben Freek en ik moeten besluiten om niet meer samen als geliefden door het leven te gaan. We hebben enorm ons best gedaan om ons samenzijn als levenspartners te laten werken, maar we verschillen meer dan we beiden lang hoopten.”

Ze voegt daar aan toe: „Toch zijn we meer dan dankbaar dat onze wegen elkaar gekruist hebben. We hebben fantastische dingen met elkaar meegemaakt en elkaar zeer liefgehad. Met als allermooiste de geboorte van onze betoverende, ontroerende, humoristische, slimme, prachtige Coco Loulou, die anders niet geboren was. Hoe hartverscheurend het op dit moment ook is, we weten zeker dat we haar, en onszelf, zo uiteindelijk gelukkiger maken.”

Katja zegt erg verdrietig te zijn dat ze met beide vaders van haar kinderen niet meer samen is. Ook vraagt ze om haar en haar kinderen met rust te laten. „Geen fotografen bij school deze keer, alstjullieblieft..”

„Wat ik te zeggen heb, heb ik bij deze gedeeld. Ik geef geen interviews, quotes of wat dan ook. En als er bladen, showprogramma’s, fotografen zijn die graag mijn tranen willen vastleggen; laat het even weten via mijn management, dan stuur ik wel een selfie. Met andere woorden: we hopen op jullie respect en afstand, zodat we dit gezamenlijk tot iets minder pijnlijks en op termijn zelfs weer tot iets gelukkigs kunnen maken”, aldus Katja.

Afgelopen zomer vierden Katja en Freek nog hun tweejarige ’huwelijk’ met foto’s. Eerder heeft de actrice al bekendgemaakt dat ze niet voor de wet waren getrouwd. Ze hebben zo’n zes jaar lang een relatie gehad. Eerder was Katja getrouwd met acteur Thijs Römer.